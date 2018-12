My Hero Academia: il capitolo 212 mostra la risoluzione di Uraraka

Il One for All di Midoriya è ancora fuori controllo, ma Uraraka interviene con un piano per salvarlo. È così che si era chiuso il precedente capitolo di My Hero Academia, con la giovane eroina che chiede aiuto all'avversario Shinso. Ora si vedono i frutti di ciò che Ochaco ha in mente.

Nel capitolo 212 di My Hero Academia, le prime pagine sono completamente dedicate a Ochaco Uraraka. La protagonista femminile del manga ricorda ciò che l'ha impressionata da piccola, dalla stanchezza perpetua dei suoi genitori a causa del lavoro a quanta gioia portasse aiutare le persone. Proprio il primo incontro con un hero fece capire ad Ochaco che il lavoro da eroe rende le persone felici, una delle cose che la ragazza ama di più. Ma proprio da questo filo di pensieri, Uraraka riflette su Deku, su quanto si dia da fare per aiutare gli altri fino allo stremo, domandandosi "chi deve proteggere un eroe quando è in pericolo?"

Tornando all'incontro tra la classe A e la classe B, durante la fase di distruzione del quirk di Midoriya, Ochaco capisce che Deku non sta agendo di sua iniziativa, e chiede a Shinso di usare il lavaggio del cervello sul ragazzo. Shinso reagisce subito, grazie al desiderio di mostrare al protagonista quanto sia cresciuto dal suo ultimo scorso, chiedendo onestamente di voler combattere con lui. Midoriya, nonostante il dolore, riesce a rispondere alla frase, attivando così il potere di Shinso.

Il One for All si ritira nel corpo di Deku, che però torna nella dimensione onirica che aveva vissuto la scorsa notte. Davanti a lui si para uno dei vecchi possessori del One for All, un uomo rasato con gli occhiali da motociclista e barbetta, dicendo al ragazzo che ha sbagliato nell'utilizzo del potere. Il prossimo capitolo di My Hero Academia arriverà a metà gennaio a causa delle festività natalizie e di fine anno della rivista Weekly Shonen Jump.