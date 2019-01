My Hero Academia: il capitolo 214 dà inizio a un'epica rivincita!

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia abbiamo assistito a importanti colpi di scena riguardanti il One for All, ma ora finalmente la battaglia può ricominciare. E lo farà nel segno di una rivincita che sembra assumere caratteri epici.

Ci riferiamo a un duello che ha infiammato un precedente arco narrativo del manga di Kohei Horikoshi, corrispondente alla seconda stagione dell'anime prodotto dallo Studio BONES. Izuku aveva già affrontato Shinso durante il festival sportivo del liceo Yuei e in quell'occasione aveva contrastato il controllo mentale del giovane utilizzando proprio il suo One for All.

Ora, dopo aver appreso i segreti in merito al Quirk donatogli da Allmight e aver controllato una nuova unicità chiamata Black Whip, Deku è pronto ad affrontare nuovamente proprio Shinso, il quale ha a sua volta compiuto numerosi progressi sotto la guida del professor Aizawa.

Entrambi gli eroi, dunque, possono vantare una serie di nuove tecniche e la sensazione è che sarà proprio il duello tra loro due a infiammare il quinto set di incontri, mettendo in ombra i rispettivi compagni di classe che sono impegnati a darsi battaglia vicendevolmente.

Come pensate si evolverà la situazione nel capitolo 215 di My Hero Academia?