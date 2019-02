My Hero Academia, il capitolo 214 ha mostrato un nuovo incredibile attacco di Mineta

L'arco narrativo relativo al confronto tra la clase 1-A e 1-B del manga di My Hero Academia sembra non voler avviarsi ancora alla conclusione. L'ultimo capitolo ha tenuto i fan con il fiato sospeso, non soltanto per i colpi di scena relativi al One For All, ma per il livello raggiunto da diversi studenti.

Tra questi vale la pensa spendere due parole su Mineta e il confronto che ha avuto con Ashido. Ciò ha dato origine ad un incredibile ed esilarante connubio di nuovi attacchi come il "Grape-Pinky Combo".

I due studenti, che al momento collaborano nella squadra con Midoriya e Uraraka, intenti a tenere sotto controllo gli attacchi di Shinso e Monoma, già in passato hanno dato vita a scenette comiche. L'esercizio in breve tempo si è trasformato in una rissa a tutto campo che ha coinvolto il gruppo della Classe 1-B.

Nel capitolo 214 l'attacco di Shoda ha sfiorato di poco Ashido, grazie all'intervento di Mineta che riesce a trarla in salvo appena in tempo in tempo sfruttando il suo "Grape Buckler". Quest'ultimo sembra infatti in vantaggio grazie al suo Quirk. Questo però sembra aver contrariato e infastidito la sua compagna, che lo lancia con incredibile forza lontano da lei. Ciò porta Mineta a sfoggiare una nuova incredibile e alquanto divertente abilità che lo fa rimbalzare a tutta velocità sulle pareti dirigendosi verso gli avversari. Tale attacco rende difficile prevedere le mosse dello studente e soprattutto evitarlo.

Purtroppo tale scontro viene interrotto per lasciare spazio all'epica rivincita tra Midoriya e Shinso, ma speriamo di poter scoprire i risultati di questa esilarante tecnica di Mineta nel prossimo capitolo. Ricordiamo che i capitoli di My Hero Academia sono disponibile ufficialmente dal 4 gennaio scorso a livello globale grazie alla nuova applicazione Shueisha Manga PLUS. Che ne pensate di questi ultimi avvenimenti?