My Hero Academia: il capitolo 225 svela il passato di Toga

Himiko Toga è una dei membri più ambigui e inquietanti dell'Unione dei Villain. Nel capitolo 225 di My Hero Academia, però, ci vengono mostrati alcuni interessanti dettagli sul suo passato. Scopriamo tutto dopo il salto!

I più recenti capitoli dell'opera di Kohei Horikoshi, infatti, ci stanno mostrando una vera e propria guerra in atto: quella tra l'Unione dei Villain e L'Esercito di Liberazione dei Quirk, deciso a sterminare una volta e per tutte i criminali per permettere la diffusione di un mondo in cui la gente comune può esercitare i propri superpoteri in pace e tranquillità.

Il confronto ha dato vita a una serie di battaglie e, in particolare, il capitolo 225 di My Hero Academia ci ha mostrato il duello tra Himiko Toga e Chitose, una dei generali dell'esercito. La donna, una giornalista ossessionata dalle interviste per essere sempre sul pezzo e pronta allo scoop, interroga la giovane villain sul suo passato.

Nonostante Toga sia restia a condividere informazioni, una serie di flashback di intermezzo ci svelano la verità: Himiko ha 17 anni ed è la figlia maggiore della famiglia Toga, di cui finora non conosciamo informazioni. Abbiamo però saputo che, quando era alle medie, scomparve misteriosamente dalla circolazione, lasciando sgomenti genitori e compagni di classe, che la definivano una ragazza solare e intelligente.

Sempre grazie ad alcuni sprazzi di flashback, però, abbiamo appreso che probabilmente Himiko è rimasta coinvolta in un evento traumatico scatenante, in cui ha dovuto macchiarsi di sangue. Questo avvenimento deve aver influito sulla sua psicologia, rendendola perversa e ossessionata dal sangue altrui.

In un flashback, inoltre, vediamo che Himiko ammirava un giovane dall'aspetto determinato e combattivo. Non abbiamo potuto fare a meno di notare come quel ragazzo somigli vagamente a Midoriya Izuku: che sia questo il motivo per cui Toga afferma di essersi innamorata di Deku, oltre che di altri personaggi che sembrano chiarire la sua sessualità?