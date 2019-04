My Hero Academia: nel capitolo 226 arriva la seconda parte dello scontro

Mentre nel mondo reale in molti si divertono a replicare Himiko Toga con nuovi cosplay, la ragazza non se la passa molto bene nel manga di My Hero Academia. Nel capitolo scorso abbiamo visto Toga avere la peggio contro i numeri di Curious, alias di Chitose Kizuki, e finire pesantemente danneggiata dal fuoco nemico.

Il capitolo 226 di My Hero Academia riprende scorci del passato di Himiko Toga. Durante le scuole superiori, la ragazza si rende protagonista del primo omicidio documentato accoltellando un suo compagno di classe e finendo per bere il sangue che sgorgava dalla sua ferita con una cannuccia. Secondo le dichiarazioni dei compagni di classe, Toga, il cui vero nome in realtà non è ancora noto, aveva un'espressione assolutamente estasiata durante l'atto.

Horikoshi ci riporta poi allo scontro che sta avvenendo nella base dell'Armata di Liberazione dei Quirk, dove Toga è praticamente nelle mani di Kizuki. Dopo aver ricevuto altri colpi, il generale dell'Armata rivela come Himiko sia chiaramente una vittima della distorta società in cui vivono. Secondo la donna, infatti, è naturale che Toga abbia sviluppato certe inclinazioni con un quirk del genere, che le consente di cambiare l'aspetto esteriore bevendo il sangue della vittima.

Tuttavia, il membro della League of Villain riesce ad allontanarsi un po' dall'avversaria, trasformandosi in Ochaco Uraraka con il poco sangue conservato rimastole. A questo punto, lo scontro prende una svolta completamente imprevista: infatti, Toga riesce ad utilizzare per la prima volta il quirk di Uraraka, lanciando in aria Chitose e altri suoi sgherri, dopodiché disattiva la tecnica facendoli schiantare tutti al suolo.

Himiko Toga è riuscita quindi a evolversi e uscire fuori da una situazione quasi disperata. Chi saranno i prossimi membri della League of Villain sviluppati in My Hero Academia da Kohei Horikoshi?