My Hero Academia: nel capitolo 227 arriva un nuovo scontro

Kohei Horikoshi ha pianificato uno scontro dietro l'altro e con tanta sete di sangue in questo nuovo arco narrativo di My Hero Academia. Abbiamo visto Toga affrontare Curious e uscirne malconcia ma vincitrice. La nuova storia del manga, la 227, pubblicata sul numero di Shonen Jump in arrivo lunedì prossimo, ci mostra chi sarà il prossimo candidato.

Con la fine della caratterizzazione di Himiko Toga, il capitolo 227 di My Hero Academia parte proprio con quest'ultima, mostrata rannicchiata nel vicolo e vicina alla perdita di conoscenza a causa delle ferite subite. Intanto, nella torre centrale, Yotsubashi si dispiace per le tragiche morti che stanno avvenendo sul campo di battaglia, ma sono tutte necessarie per mostrare al mondo chi è il vero cattivo.

Infatti, sul campo di battaglia sono piazzate diverse telecamere che stanno riprendendo tutto e lo scopo è far sembrare che la League of Villain stia attaccando una città indifesa la cui popolazione si sta difendendo strenuamente con i propri quirk. Tornando sul campo di battaglia, il partito del cuore usa la sconfitta di Curious come benzina per incentivare gli abitanti del posto a caricare in massa Shigaraki.

Quest'ultimo, però, a causa della sua condizione, riesce a usare il suo quirk polverizzando all'istante una massa enorme di persone, sotto gli occhi increduli di Spinner. Intanto, poco lontano, Dabi vede la strada bloccata da un enorme personaggio capace di usare il ghiaccio.

My Hero Academia tornerà lunedì 20 maggio con il nuovo capitolo 228 su Weekly Shonen Jump e MangaPlus.