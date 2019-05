My Hero Academia: il capitolo 229 del manga ci mostra il passato di Twice

Gli antagonisti sono sempre tra i personaggi più affascinanti di un'opera, specie quando sono approfonditi a dovere. Kohei Horikoshi sta facendo proprio questo nell'attuale arco narrativo di My Hero Academia, passando da un membro all'altro della League of Villain in modo da mostrare tutte le capacità e il background degli antagonisti principali.

Nel nuovo capitolo di My Hero Academia vediamo di nuovo una focalizzazione su Twice, alias di Jin Bubaigawara rimasto traumatizzato da un'esperienza passata con il suo quirk. Così come si era concluso il capitolo precedente, Bubaigawara si trova tra le mani di Skeptic, membro dell'Armata di Liberazione dei Quirk che sta tenendo sotto scacco lui e Toga.

Twice è terrorizzato sia perché gli hanno rimosso la maschera sia perché i fantocci di Skeptic stanno per uccidere Toga. Ricordando il suo passato, Bubaigawara è sempre mostrato solo, finché non decide di utilizzare il suo quirk per duplicarsi. Ciò ebbe l'effetto traumatico che abbiamo potuto conoscere alcuni volumi fa e che lo obbligò a indossare sempre una maschera.

Intanto nel presente, i fantocci di Skeptic provano a torcere il collo a Toga, mentre fratturano le braccia di Twice. Proprio con quest'ultimo gesto, Twice ricorda il dolore che non provava da tempo, facendogli capire di essere lui l'originale e non un clone generato dal suo quirk. Il capitolo di My Hero Academia, intitolato "Basta una giornata storta" si conclude con Twice che usa finalmente su se stesso il proprio quirk, creando un gruppo di cloni che ora affronteranno i fantocci di Skeptic.