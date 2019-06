My Hero Academia: il capitolo 231 rivela una nuova morte?

Ultimamente, il manga di Kohei Horikoshi si sta ampiamente incentrando su Tomura Shigaraki e il suo gruppo, la League of Villain, in una dura lotta alla sopravvivenza che dovrebbe farli crescere. Tuttavia, nel nuovo capitolo 231 di My Hero Academia sembra ci sia spazio anche per osservare la situazione in un altro luogo, con risvolti oscuri.

Così come si era fermato lo scorso capitolo, My Hero Academia 231 riprende con il risveglio di Gigantomachia che, dopo aver fiutato l'odore di Shigaraki, si lancia in una carica irrefrenabile. Il nuovo capitolo si intitola "sentiero" e, dopo questa prima pagina, cambia completamente luogo per mostrarci cosa sta succedendo ad Osaka, dove rivediamo l'hero Hawk.

Questi sta aspettando una chiamata da Dabi, con cui è in contatto da ormai parecchio tempo, ma si chiede come mai non riesca a contattarlo e perché la League of Villain non si sta comportando più come in precedenza. Nel flashback che segue, vediamo una chiamata di Dabi dove questi chiede ad Hawk di mostrare la sua fedeltà verso il gruppo di criminali e, qualche pagina dopo, Hawk che si reca da Best Jeanist. Dopo questo incontro, sembra che l'Hero number 3 sia introvabile.

La storia di My Hero Academia ritorna allo scontro tra la League of Villain e l'Armata di Liberazione dei Quirk, con Shigaraki e Spinner salvati da Twice. L'orda di Twice inizia ad aprire il sentiero verso la torre, mentre Hanabata, il politico dell'Armata, rinvigorisce i suoi con un discorso. Spinner è deciso a farlo fuori per evitare che Shigaraki si stanchi ancora di più.

Intanto, una delle copie di Twice arriva fino all'ultimo piano della torre centrale con l'ascensore e incontra finalmente Re-Destro. My Hero Academia sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus in inglese da domenica 9 giugno sera alle ore 22:00.