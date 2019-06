My Hero Academia: il capitolo 233 ci svela i dettagli sul potere di Redestro

Il capitolo 232 di My Hero Academia ci aveva mostrato il potente Quirk di Redestro, e ora il 233 ci fornisce tutti i dettagli sulla sua distruttiva unicità. La rivelazione è sorta nel mezzo dello scontro con Shigaraki, che ha visto il capo della League of Villain venire gravemente ferito.

Il manga di My Hero Academia ci aveva mostrato la capacità di Redestro di ingigantire a dismisura i suoi arti per scagliare dei potenti attacchi ad area. Il villain nello scontro con i clone di Shigaraki, avvenuto nel capitolo 232, ha perfino dimostrato una notevole agilità ma finora le caratteristiche del suo quirk erano ignote.

All'arrivo del vero Shigaraki, tuttavia, le nostre domande cominciano a trovare delle risposte. Il villain, giunto nei pressi della torre dell'armata, la disintegra con il suo potente quirk. Redestro riesce a sopravvivere all'impatto, ma lo vediamo in una forma inedita. Tutto il suo corpo è ora in una sorta di forma ipertrofica, che lo vede diventare quasi un gigante.

Inizialmente Shigaraki schernisce il suo nemico, dicendogli che i soldati messi a protezione della torre non hanno avuto effetto contro di lui e poco dopo si lancia in un furioso attacco. Redestro evita il colpo lanciandosi in alto con un balzo per poi scagliare tutta la sua forza su un sorpreso Shigaraki. Il capo della League of Villain ne esce con una mano spezzata.

Il manga ci rivela finalmente i dettagli di questa spaventosa unicità. Il Quirk di Redestro si chiama "Stress", e man mano che accumula fatica mentale il suo potere diventa sempre più forte, riuscendo a convertire le emozioni negative in grandi quantità di energia che gli permettono di ingrandirsi a dismisura.

E non solo. Nonostante un unicità che rende il suo corpo a prima vista ingombrante, il villain può contare su un'agilità davvero notevole, sfoggiata sia nel combattimento contro il clone di Shigaraki che con il villain in persona.

Che ne pensate? Vi aspettavate un potere di questo tipo?