My Hero Academia: il capitolo 235 si apre con i festeggiamenti per l'anniversario

La storia di My Hero Academia si è voltata, ormai da molti capitoli a questa parte, su un'intensiva evoluzione dei componenti della League of Villain e soprattutto del suo leader Tomura Shigaraki, alias di Tenko Shimura. Horikoshi ci ha già mostrato alcuni flashback del ragazzo, che ora sono stati ulteriormente approfonditi.

Come già mostrato nella giornata di ieri 12 luglio, My Hero Academia apre con copertina e pagina a colori per il suo quinto anniversario. La nuova storia, numero 235, si concentra nuovamente sui flashback di Tomura Shigaraki e, come a voler sottolineare l'importanza di questo capitolo, si intitola "Tenko Shimura: Origin".

Mentre Shigaraki capisce che il suo futuro è nella distruzione, ricorda alcuni avvenimenti passati di quando era ancora piccolo e viveva con la sua famiglia. A cinque anni, il piccolo Tenko era costretto a seguire una regola della famiglia: non si parla di eroi. A causa di ciò, il padre picchiava spesso Shigaraki, il quale trasgrediva spesso l'ordine.

Tuttavia, dopo aver visto la foto di sua nonna Nana Shimura al fianco di suo padre, e dopo aver ricevuto il supporto di sua sorella, Tenko continua ad aspirare a una carriera eroistica. Lo stesso giorno però il padre scopre che lui e la sorella sono entrati nell'ufficio e hanno visto la foto e, mentre la sorella rinnega la colpa, Tenko subisce le percosse del padre mentre il resto della famiglia sta a guardare.

Mentre Kotaro riprende la foto e l'ultima lettera scritta dalla madre, il piccolo Shimura è al parco a giocare col suo cane. Ormai disperato, ammette di odiare tutti, con lo stesso tono che utilizza ora da adulto. My Hero Academia 236 tornerà su Weekly Shonen Jump la prossima settimana.