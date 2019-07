My Hero Academia capitolo 237: arrivano gli spoiler con le origini di un personaggio

Il disastroso scontro con Re-Destro dell'Armata di Liberazione dei Quirk ha portato Tomura Shigaraki a ripensare ad alcuni avvenimenti accaduti nella sua infanzia, che hanno occupato gli ultimi due capitoli di My Hero Academia. Dal desiderio di diventare un hero al massacro di tutta la sua famiglia, Shigaraki ripercorre le sue origini.

Come abbiamo visto alla fine dello scorso capitolo di My Hero Academia, Shigaraki ha ucciso il padre grazie al suo quirk. Dopo aver fatto ciò, il piccolo inizia a vagare per la città e tra la folla, che però non si ferma ad aiutarlo a causa del suo sguardo privo di pietà. Tenko Shimura registra quindi l'indifferenza della folla e le persone che volgono lo sguardo appena lo vedono. Comportamento di tutti gli individui tranne uno.

Mentre si riparava sotto un ponte, il giovane Shimura viene avvicinato da All for One che lo porta in una casa e lo prende sotto custodia, mostrandoci poi alcuni flashback che avevamo già visto. Dopo ciò, Tenko è costretto ad assecondare il suo desiderio di distruggere per poter fermare il prurito che lo attanaglia e, dopo i primi omicidi commessi nella sua nuova fase, indossa il costume preparatogli dal dottore con le varie mani, ognuno che raffigura un membro della sua famiglia.

È qui che viene svelato il titolo di My Hero Academia 237: "Tomura Shigaraki: Origin", dove Tomura Shigaraki è un nome datogli dal suo nuovo maestro All for One. Tomura deriva da "funerale", mentre Shigaraki è il cognome di All for One. Tornando al presente, Gigantomachia continua a devastare la città, mentre uno Shigaraki che si è ripreso disintegra la mano rappresentante il padre.