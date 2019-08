My Hero Academia: il capitolo 238 porta alla conclusione della battaglia?

Le ultime storie di My Hero Academia ci hanno consentito di dare uno sguardo a Tomura Shigaraki, l'antagonista principale del manga e che è stato notevolmente approfondito da Kohei Horikoshi. Infatti, l'arco dell'Armata di Liberazione dei Quirk è servito per dare più spessore ai personaggi della League of Villain, mostrandone le capacità.

Ora che, nel corso dello scorso capitolo di My Hero Academia, Shigaraki si è completamente trasformato abbandonando i dubbi che aveva fino a poco prima, riprende lo scontro con l'enorme Re-Destro. Questi attacca con tutta la sua forza, ma Shigaraki utilizza il suo potere poco prima dell'impatto per annullare il colpo nemico.

Nel centro città, la League of Villain viene salvata da Gigantomachia, che sta attirando a sé tutte le forze dell'Armata, ma il gruppo sa di doversi riunire in fretta da Shigaraki che altrimenti rimarrà da solo alla mercé del mostro enorme. Dopo aver visto che il dottore non è disponibile a collaborare, Mr. Compress si dirige verso i compagni. Intanto Dabi è ancora alle prese con Apocrypha, uno dei membri più importanti dell'Armata, ma sembra che Gigantomachia riesca a sbalzarlo via con un solo improvviso attacco mentre si dirigeva nel cuore della città.

Alla fine, Yotsubashi fa uso di un'armatura creata da Detnerat che gli consente di sfruttare il 150% del suo potere, ma Shigaraki sembra ancora più deciso a farla finita con un unico colpo. L'attacco polverizza il terreno mentre Gigantomachia osserva la scena da lontano, come finirà questa battaglia di My Hero Academia? Intanto, i fan non vedono l'ora di assistere nuovamente alle avventure del protagonista Deku, assente ormai da parecchie settimane.