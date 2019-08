My Hero Academia: nel capitolo 239 arriva ufficialmente il successore

L'Armata di Liberazione dei Quirk introdotti in questi ultimi mesi in My Hero Academia avevano fatto presagire buone possibilità di sviluppo, ma l'andamento di questi scorsi capitoli ha fatto capire la direzione che ha in mente Horikoshi per questo nuovo gruppo. Con l'arrivo del capitolo 239 di My Hero Academia, vediamo il loro destino.

Come fatto presagire già dagli spoiler di oggi, My Hero Academia conclude quest'arco narrativo. Il capitolo 239 si intitola "Successione" e riprende in città dove Spinner sta cercando di raggiungere Shigaraki aggrappandosi al furgoncino politico. Mentre si intravedono tanti membri de L'armata di Liberazione dei Quirk, le vignette tornano a incentrarsi sullo scontro tra Tomura Shigaraki e Re-Destro.

Shigaraki continua a usare il suo quirk, dimostrando quanto si è evoluto durante l'ultimo scontro, grazie anche alla liberazione psicologica che ha scatenato tutt'altra determinazione e sicurezza nella mente del capo della League of Villain. Re-Destro salta in aria per evitare il terreno che si frantuma intorno a lui, ma il potere di Shigaraki è molto più forte delle aspettative tanto da far crollare anche gli edifici nella zona vicina.

I frammenti volano, le costruzioni vengono distrutte e Shigaraki continua a ridere in questa sua folle gioia distruttrice, mentre Re-Destro, ancora in aria, perde la sua armatura e il controllo del suo quirk, tornando a dimensioni umane e venendo colpito ripetutamente dai frammenti di oggetti sparsisi in aria. La scena è devastante, e Gigantomachia arriva sul luogo dove poco prima si stava tenendo la battaglia tra i due capi. A terra, Re-Destro ha perso entrambe le gambe.

Come spiega Shigaraki, le gambe di Re-Destro avevano toccato il suolo e, per evitare che il quirk dell'avversario gli distruggesse il corpo, le ha tagliate con delle lamiere. Neanche il potere di incitamento di Trumpet riesce a scalfire il terrore provocato dallo sguardo di Shigaraki. A questo punto, Re-Destro ammette la sua sconfitta e, piegandosi, cede l'Armata a Shigaraki. Gigantomachia in lacrime sembra aver riconosciuto ufficialmente l'arrivo del successore di All for One, mentre Shigaraki pensa di sfruttare già il denaro della compagnia Detnerat.

La storia di My Hero Academia prende una piega ancora più veloce, e nessuno potrà più fermarla. Il capitolo 239 del manga di Kohei Horikoshi arriverà su MangaPlus domenica sera in inglese.