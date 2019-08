My Hero Academia: il capitolo 240 conferma un inquietante avvenimento? - Aggiornata

Il capitolo 240 di My Hero Academia ci mostra le conseguenze della guerra scoppiata nella cittadina di Deika City, rivelando la conseguente riorganizzazione delle due fazioni che si sono date battaglia fino allo scorso capitolo. Tuttavia l'autore riprende la vicenda legata ad Hawks, e presenta, forse, un'inquietante conferma.

Ci stiamo riferendo alla faccenda che ha coinvolto l'eroe Best Jeanist. Hawks, dopo aver cercato di guadagnarsi la fiducia di Dabi con il piano omicida ai danni di Endeavor, aveva ripreso i contatti con il membro della League of Villain per rinsaldare la sua posizione di infiltrato e prendere il maggior numero di informazioni possibile sull'organizzazione.

Dabi gli aveva chiesto di tendere una trappola ad un altro eroe, per confermare in maniera definitiva il suo tradimento alle istituzioni. A questo punto Hawks si era recato da Beast Jeanist, e dopo un breve scambio di battute tra i due l'eroe alato aveva sfoderato la sua piuma tagliente; la vignetta successiva mostrava una borsa con quello che a tutti gli effetti sembrava il corpo dell'eroe.

Successivamente la stampa ha diramato la notizia della sparizione di Beast Jeanist, alimentando quindi le teorie dei fan su un ipotetico omicidio. Nel capitolo 240 l'autore riprende la questione, mostrando Hawks nascosto tra la folla che acclama la nuova organizzazione criminale formatasi dall'unione della League of Villain e dell'armata di Redestro.

L'eroe è in pensiero, dal momento che la minaccia rappresentata da questo sodalizio rischia di mettere a soqquadro tutto il paese. Poco dopo parte un flashback, all'interno del quale viene mostrata un'inquadratura, questa volta molto più chiara, del corpo apparentemente senza vita di Beast Jeanist.

L'immagine è mostrata dal punto di vista di Dabi, il quale appare convinto dell'assassinio di Hawks. Nonostante ciò, fatichiamo a credere che l'eroe si sia macchiato di un tale misfatto solamente per prendere delle informazioni sensibili.

Con tutta probabilità Hawks ha escogitato un piano molto più arguto per guadagnarsi la fiducia di Dabi, poiché l'omicidio rovinerebbe non poco l'immagine del personaggio, che attualmente figura in seconda posizione nella classifica degli eroi.