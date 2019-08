My Hero Academia: il capitolo 240 mette in scena una delle nuove forze di Shigaraki

Mentre i fan dell'anime si apprestano a godersi il trailer di My Hero Academia stagione 4, chi segue il manga ha appena avuto la possibilità di leggere la conclusione di un arco narrativo. Questo ha visto come protagonista, negli scorsi mesi, Tomura Shigaraki e la sua piccola organizzazione di criminali che è riuscita a segnare una grande vittoria.

Grazie alla sottomissione di Re-Destro, Tomura Shigaraki è diventato estremamente più potente. L'antagonista principale di My Hero Academia ha ottenuto un'armata sconfinata con alcuni membri in particolare davvero molto forti. Ma non è tutto, perché un'organizzazione del genere ha anche bisogno di forza economica per rimanere in gioco.

Come abbiamo già visto nei capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump negli scorsi mesi, Rikiya Yotsubashi ha a disposizione un'intera compagnia, Detnerat, i cui fondi sono stati messi completamente a disposizione di Shigaraki. Lo stesso è probabile che facciano gli altri membri del nuovo Fronte di Liberazione del Paranormale, donando così al pupillo di All for One una delle forze che gli è sempre mancata, ovvero quella del denaro.

Adesso che Tomura Shigaraki ha ottenuto forza economica, sociale e brutale sconfinata, fino a che punto riuscirà a spingersi? My Hero Academia tornerà col capitolo 241 domenica sera alle ore 22:00 su MangaPlus.