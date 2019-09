My Hero Academia, capitolo 242: definito il futuro di Deku, Bakugo e Todoroki?

Il manga di My Hero Academia raggiunge il capitolo 242 e ci mostra la Classe di Deku impegnata a festeggiare il giorno di Natale; tuttavia tra gli eroi professionisti c'è molta preoccupazione a causa della guerra di Deika City, e ricevono una comunicazione piuttosto allarmante.

Il Comitato di Salute Pubblica, infatti, ha informato gli insegnanti della U.A della necessità far svolgere un nuovo stage agli studenti presso gli eroi professionisti, in quanto la minaccia dei villain si fa sempre più crescente e presto la scuola potrebbe trovarsi in serio pericolo.

Successivamente vediamo il preside e All Might confrontarsi sulla questione del traditore, una parentesi ancora aperta che non riesce a chiudersi definitivamente. I due parlano di come tutti gli studenti della Classe A abbiano tenuto un comportamento esemplare, convincendosi del fatto che tra loro non sia presente nessuna spia in incognito.

Ci spostiamo nei dormitori della Classe A, dove finalmente si festeggia il giorno di Natale. Il gruppo di studenti si confronta sulla scelta dei prossimi stage. Uraraka ritornerà presso l'agenzia di Ryuku, Kirishima in quella di Centipeder mentre Midoriya e Bakugo non hanno idea di dove andare, dato che Nighteye non è più in vita e Beast Jeanist è attualmente scomparso.

Nel bel mezzo dei festeggiamenti, Todoroki si avvicina a Deku e Bakugo e mette sul piatto una proposta interessante, chiedendogli se avessero voglia di andare con lui nell'agenzia gestita da Endeavor. In seguito alle sue parole i due rimangono interdetti, e il capitolo si conclude.

Il periodo degli Internship ora è sul punto di ricominciare, e i nostri eroi dovranno affrettarsi prima che l'esercito di Shigaraki decida di dichiarare guerra.

Com'è cambiato l'atteggiamento di Deku verso Bakugo? E perché gli eroi urlano sempre i loro attacchi?