My Hero Academia: il capitolo 242 mette in scena un momento imbarazzante per Aizawa

Il capitolo 242 di My Hero Academia ha tracciato il sentiero sul quale i nostri eroi nei prossimi capitoli si muoveranno, con il preside della U.A che ha annunciato nuovamente un periodo di stage per gli studenti. In questa occasione c'è stato un momento particolarmente imbarazzante che ha riguardato Aizawa.

Il preside, nel riportare gli ordini del Comitato di Salute Pubblica, si è appollaiato sulla spalla di Aizawa. L'algido professore, in evidente imbarazzo, gli riferisce che c'è una sedia apposta per lui, ma il preside evidentemente molto comodo nella sua posizione e non gli presta ascolto, rispendendogli che "questo è il posto più caldo e accogliente".

Successivamente il preside Nezu informa gli altri professori sullo stage che gli aspiranti eroi dovranno sostenere presso i professionisti, e il tono della narrazione ritorna immediatamente più serio. I ragazzi dovranno allontanarsi dalla scuola e sviluppare rapidamente le proprie capacità accumulando esperienza con gli eroi.

Il comunicato diramato dal preside riflette l'emergenza sempre più impellente di rispondere a ciò che accade al di fuori della scuola, con la League of Villain che dopo l'acquisizione di un esercito e la distruzione di Deika City appare come una minaccia da stroncare a tutti i costi prima che acquisisca altro potere. Hawks a modo suo sta cercando di colpirla dall'interno, grazie al ruolo di agente segreto, ma la buona riuscita del suo piano è tutta da verificare.

Il manga è attualmente in pausa e ritorneremo a seguire le avventure degli eroi domenica prossima, con l'uscita su MangaPlus del capitolo 244.

Durante il capitolo 243 c'è stato un momento toccante tra Izuku e sua madre, ed è stato introdotto un villain ispirato a Doctor Strange.