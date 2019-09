My Hero Academia: il capitolo 243 mostra un nuovo lato di Endeavor?

La scorsa settimana vi abbiamo mostrato i primi spoiler di My Hero Academia 243, l'ultimo capitolo dell'opera di Kohei Horikoshi. Il capitolo, intitolato "Eccoci! L'agenzia di Endeavor", riprende la storia da dove si era interrotta con il numero 242, ovvero dalla scelta della destinazione per il nuovo stage da aspiranti eroi.

Casomai non vi ricordaste, La scorsa uscita si concluse con l'interessante proposta di Todoroki, che chiese a Midoriya e Bakugo, orfani di Nighteye e Best Jeanist, di unirsi con lui per completare la nuova fase del tirocinio da suo padre, l'eroe numero uno Endeavor.

Dopo un iniziale periodo di titubanza il duo accetta, e nel capitolo 243 viene finalmente mostrato il tanto atteso incontro tra i tre studenti e il loro nuovo mentore. Nonostante l'eroe snobbi i due aspiranti eroi e si concentri unicamente su Shoto, Midoriya analizza comunque la situazione scorgendo un leggero cambio di direzione rispetto al solito carattere duro e scontroso del numero uno.

In una tavola infatti, Deku pensa tra se e se: "Durante il festival dello sport faceva davvero impressione. Ero impaurito, ma ora sembra diverso, è cambiato qualcosa". Il cambiamento di Endeavor è chiaramente figlio dell'arco narrativo dei Pro Heroes, coperto dai capitoli dal 184 al 193. Dopo la battaglia con High End infatti, l'eroe dichiarò la propria volontà di diventare una persona diversa e di trattare con più riguardo la propria famiglia.

