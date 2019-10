My Hero Academia: il capitolo 245 mostra il confronto tra i due eroi al top

Dopo la caduta di All Might, che si esaurì nello scontro con All for One, i villain hanno preso sempre più potere. Ciò è culminato con uno dei recenti archi narrativi di My Hero Academia dove Tomura Shigaraki si è finalmente sbloccato e ha ottenuto poteri e forze oltre ogni immaginazione. Cosa aspetta ora i due eroi al top del Giappone?

Sul finire del capitolo 244 di My Hero Academia abbiamo visto Hawks insistere fortemente nel cedere il libro scritto da Destro anni prima sulla vera liberazione dei quirk nella società. Ma qualcosa non quadra per Endeavor, che ricorda ancora l'incontro precedente con l'eroe alato. Dopo l'interesse di Midoriya, Hawks rivela di avere ancora altri libri e li cede anche ai tre ragazzi della Yuei, e di fare accurata attenzione alle parti che egli stesso ha sottolineato.

Hawks si allontana, sperando che Endeavor alleni bene gli aspiranti eroi, in vista dei futuri scontri. Il quartetto arriva all'ufficio dell'hero number one, dove vengono presentati alle varie spalle con cui collaboreranno. Mentre i ragazzi sono in attesa di ordini, Endeavor è nel suo ufficio e riflette ancora sulle parole di Hawks e sul suo atteggiamento, completamente diverso dal solito. Il codice viene compreso quasi subito dall'eroe che si lancia nella lettura del libro.

Nel frattempo, Hawks torna al quartier generale dell'armata e, dopo un incontro con Yotsubashi e gli altri membri della Lega, fa finta di andarsene. Tuttavia riesce a origliare la conversazione del gruppo di capi dove viene rivelato che in quattro mesi tutto il paese verrà distrutto da Tomura. My Hero Academia tornerà con il capitolo 246 con pagine a colori e copertina.