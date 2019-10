My Hero Academia: il capitolo 248 ci riporta all'intenso addestramento di Midoriya

I tre giovani rampolli della Yuei hanno deciso chi sarà l'eroe che si prenderà cura di loro durante la seconda fase del tirocinio: Endeavor. Sotto suggerimento di Todoroki, il trio formato da Shoto, Midoriya e Bakugo ha iniziato quindi la sua nuova avventura sotto l'ala infuocata dell'attuale eroe numero uno, incrociando anche Hawks.

Il capitolo 248 di My Hero Academia sarà l'ultimo prima di una breve pausa di una settimana, come già rivelato dagli spoiler di ieri. Mentre in copertina appare il team Ryukyu, in città torniamo a vedere i primi passi di Midoriya, Bakugo e Todoroki. Ora che sono allievi di Endeavor, devono cercare di tenere il ritmo dell'eroe, e Deku è preoccupato di ciò dato che non riesce a controllare completamente e istintivamente il One for All.

La giornata prosegue tra tanti salvataggi dell'eroe fiammeggiante, mentre i ragazzini fanno di tutto per rimanere al passo, non con tanti successi. Endeavor continua a dare consigli ai ragazzi, suggerendo a Todoroki e Bakugo di imparare a condensare il proprio potere, mentre Deku deve imparare a produrre un potere per volta, tralasciando momentaneamente il Black Whip. Endeavor rassicura i ragazzi, dicendo di fare esclusivamente esperienza e di non pensare al fallimento o al successo.

Una settimana dopo, nelle fasi finali del tirocinio, Endeavor chiama la figlia per organizzare una cena. My Hero Academia ci mostrerà un approfondimento sulla famiglia Todoroki tra due settimane?