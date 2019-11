My Hero Academia: il capitolo 249 evidenzia l'astio tra la famiglia Todoroki

Fin dall'inizio di My Hero Academia, oltre a concentrarsi sui personaggi di Deku e Bakugo, l'autore ha approfondito particolarmente la vicenda di uno studente della U.A., Todoroki. Il giovane eroe ha colpito i lettori a causa del suo passato burrascoso, caratterizzato da un'educazione violenta impostagli da suo padre Endeavor.

La gestione poco ortodossa di Endeavor ai danni di Todoroki non ha solamente danneggiato il ragazzo, ma ha anche contribuito a stabilire un clima di tensione e livore all'interno dell'abitazione e nel resto dei membri familiari, spingendo la madre del giovane a compiere un'azione sconsiderata.

Il capitolo 249 del manga ci riporta in questa atmosfera, dal momento che Deku e Bakugo ricevono un invito a casa Todoroki. L'accoglienza di sua sorella Fuyumi è molto calorosa, e i ragazzi siedono a tavola aspettando l'arrivo della cena.

Durante il pasto la situazione sembra piuttosto calma, finché nel corso di una conversazione, Natsuo - il fratello maggiore di Todoroki - scalda gli animi rivelando che da piccolo anche lui era solito cucinare per i fratelli oltre a sua sorella, tuttavia non era autorizzato da Endeavor a servire Shoto perché riteneva che le sue pietanze fossero inadatte per lui.

Natsuo perde la pazienza e si allontana, mentre Endeavor si sente ancora una volta impotente e incapace di ricostruire il rapporto con la sua famiglia. Più tardi lo vediamo riflettere da solo, davanti alla foto di suo figlio ormai scomparso, Touya, desiderando di riaverlo accanto.

Touya potrebbe corrispondere a Dabi, come indicano diverse teorie circolanti sul web, vista anche la somiglianza tra il membro della Lega e la foto mostrata nel capitolo in questione.

Arriva un altro ottimo risultato in America per My Hero Academia.