My Hero Academia: il capitolo 250 mette in pericolo la famiglia Todoroki

Continua a soffrire la famiglia Todoroki, dati i precedenti comportamenti di Endeavor che hanno ferito profondamente tutti i membri della famiglia. Così come Shoto, neanche i figli più grandi riescono a perdonare uno dei personaggi più potenti di My Hero Academia. Ma la saga potrebbe approfondire questo legame con i prossimi capitoli.

Il capitolo 250 di My Hero Academia parte con una visuale da fuori della casa dell'eroe numero uno. A parlare non è un normale narratore o i personaggi che conosciamo, bensì un individuo mai visto prima e che fa capire subito di non avere buone intenzioni.

Il villain sta tenendo d'occhio la casa, mentre Natsuo esce dalla porta. All'interno, Fuyumi sta parlando con i tre ragazzi del passato della famiglia e di come l'altro figlio stia ancora dando al padre la colpa della morte di Toya. Endeavor interrompe però la conversazione, accompagnando alla macchina i tre ragazzi per riportarli a casa.

Mentre discutono dei futuri allenamenti e dell'intensificazione del lavoro, l'auto è costretta a fermarsi per l'arrivo del villain. Endeavor salta fuori dal veicolo all'istante e si para di fronte al nemico, ricordandosi di lui. Natsuo è avvinghiato dal suo quirk e verrà ucciso se Endeavor non ucciderà prima "Ending", il nome di colui che ha davanti. Che decisione prenderà Enji Todoroki nel prossimo capitolo di My Hero Academia?