My Hero Academia, capitolo 252: la redenzione di Endeavor

Il comportamento che Endeavor ha riservato nei confronti della sua famiglia lo ha trasformato in un mostro ai loro occhi, un'entità incapace di provare emozioni per le persone attorno a lui, il cui unico martellante obiettivo era quello di spodestare All Might e diventare il numero uno.

Questa era il ritratto che l'autore aveva dipinto del personaggio nelle prime saghe del manga, un demone travestito da eroe che non sarebbe mai riuscito a redimersi, soprattutto perché, non ne aveva alcuna intenzione.

Con il passare dei capitoli, in particolare negli ultimi archi narrativi, la coscienza di Endeavor si è gradualmente risvegliata, facendogli rivalutare in negativo le sue azioni, un pensiero maturato, beffardamente, dopo aver finalmente raggiunto la prima posizione nella classifica degli eroi - successiva al ritiro del Simbolo della Pace.

Il capitolo 252 di My Hero Academia chiude il cerchio della sua redenzione, rivelando tutti i suoi sentimenti e le sue debolezze a Natsu, il quale - dopo uno stretto abbraccio - reagisce con un misto di rabbia e commozione.

Endeavor è limpido nella sua disamina, e afferma senza esitazione di non voler essere perdonato, dato che neanche lui stesso riesce a darsi una giustificazione, in compenso però ha trovato una soluzione per ricostruire quel nucleo famigliare che lui stesso aveva distrutto.

Alla fine del capitolo, infatti, comunica a Fuyumi di star costruendo una nuova abitazione nella quale potranno di nuovo essere uniti, senza di lui, che invece rimarrà nella vecchia casa per cercare nell'isolamento una sorta di espiazione.

Una svolta personale che potrebbe mettere da parte, almeno per il momento, la parentesi domestica di Endeavor per concentrarsi sull'avanzamento della storia e delle prossime mosse di Hawks e dell'esercito di Liberazione.

