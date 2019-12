My Hero Academia capitolo 256: la 1-A brilla negli allenamenti, ma c'è qualcosa che non va

Gli eroi di My Hero Academia non si sono lasciati sfuggire un'occasione ghiotta come quella di lavorare per un eroe professionista. Ora che sono tornati a scuola, dopo un periodo di tirocinio che il manga ha incentrato prevalentemente su Deku, Bakugo e Todoroki, la 1-A deve mettersi in mostra.

Aizawa è a Tartarus, quindi i ragazzi di My Hero Academia vengono osservati da All Might. L'ex eroe professionista assiste all'allenamento della 1-A, con l'esordio di Aoyama e Hagakure che mettono in risalto l'uno le abilità dell'altro. Anche Ashido spicca con la nuova super mossa Acidman, con cui scioglie uno dei robot del test. La mossa è stata pensata basandosi sull'irrobustimento completo di Kirishima, con cui scambia un paio di sguardi complici.

Tocca poi a Ojiro e Sato, Jiro e Shoji, il terzetto formato da Mineta, Sero e Kaminari che ha migliorato il gioco di squadra, Iida che è diventato più flessibile e Kouji che ha migliorato la propria comunicazione con gli animali. Anche Tokoyami, Kirishima, Uraraka, Asui e Yaoyorozu hanno fatto notevoli passi in avanti diventando eroi più completi e capaci di pensare a 360 gradi.

Il resto delle pagine mette naturalmente in risalto il terzetto di ragazzi composto da Midoriya, Todoroki e Bakugo, i quali non si fanno nessuno scrupolo con i robot della prova sfruttando tutte le conoscenze apprese nel periodo di addestramento con Endeavor. Mentre All Might è felice dei passi in avanti del suo allievo, e mentre un momento dolce tra Uraraka e Deku manda in visibilio Ashido, i due professori Aizawa e Present Mic sono tornati.

C'è però qualcosa che non va: Mirio e Tamaki accorrono per richiamare Aizawa, dato che Eri sembra avere dei mal di testa fortissimi a causa del suo corno. Aizawa la rassicura, mentre lo scenario cambia sull'ufficio di All Might. L'ex eroe numero 1 di My Hero Academia ha scritto tutte le informazioni che aveva sui precedenti possessori del One for All. È il momento di un nuovo salto nel passato?