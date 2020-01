My Hero Academia capitolo 256: Deku mostra tutta la sua forza, ma cosa ne pensa All Might?

Il capitolo 256 di My Hero Academia ha nuovamente messo in mostra i miglioramenti degli studenti della 1-A, finalmente riunitosi dopo il periodo di apprendistato. Tra i tanti, All Might ha anche avuto l'occasione di osservare da vicino il suo successore Deku, iniziando così a riflettere sugli enormi passi avanti compiuti dal ragazzo.

Midoriya è infatti tornato dopo il tirocinio presso l'agenzia di Endeavor, durante il quale ha avuto il modo di comprendere in maniera più approfondita il suo One for All. L'aspirante eroe ha anche iniziato a padroneggiare il suo nuovo Quirk Black Whip, che diversi capitoli prima gli fece perdere il controllo durante una sfida con gli studenti della 1-B, utilizzandolo per impedire a delle automobili di cadere durante lo scontro con il villain Ending.

Durante la dimostrazione, All Might osserva Deku mentre utilizza sapientemente i propri poteri, sconfiggendo alcuni Villain Bots combinando un attacco ad area con Black Whip e un potente calcio con One for All: Full Cowl. L'ex simbolo della pace pensa tra se e se: "Mi sembrano passati secoli dal giorno in cui ti diedi il mio potere, ed ora non ti volti più a guardare. Non ne hai più bisogno. Continua così ragazzo!", riconoscendo di fatto l'ormai piena indipendenza del suo pupillo.

Midoriya del resto potrà attingere, secondo quanto dichiarato da Kohei Horikoshi nei capitoli precedenti, ad un totale di sei Quirk. Oltre al power up fisico e a Black Whip, il protagonista dovrebbe quindi poter contare su un'abilità da trasformista simile a quella utilizzata da All Might per raggiungere la sua forma finale e ad almeno altri tre poteri inediti.

E voi cosa ne pensate? Izuku potrà mai rimpiazzare All Might? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla bellissima scena con protagonisti Deku e Uraraka.