My Hero Academia, capitolo 256: L'orgoglio di All Might difronte alla crescita di Midoriya

Nelle ultime saghe di My Hero Academia, la crescita da eroe di Izuku Midoriya è lampante. Il pupillo di All Might dopo il ritiro di quest'ultimo ha dovuto contare esclusivamente sulle proprie energie, riuscendo a sgrezzarsi sempre di più affrontando i villain che hanno cercato invano di interrompere il suo percorso di maturazione.

In tal senso, uno degli ultimi capitoli del manga - il 256 - è piuttosto esplicativo, mettendo in scena l'evoluzione del personaggio sia da un punto di vista capacitivo che temperamentale. Il capitolo in questione ci mostra i progressi acquisti dagli studenti della U.A. durante il loro periodo di apprendistato, i quali eliminano brillantemente una serie di robot sotto gli occhi pieni di orgoglio di All Might.

Ciascuno studente dimostra uno sviluppo importante, acquisito lavorando sulle potenzialità e le combinazioni del proprio Quirk, e quando arriva il momento per Midoriya di mettere in pratica l'esperienza formativa presso lo stage di Endeavor, tutti i presenti rimangono sbalorditi. Su tutti, il suo maestro, All Might.

Deku si libera in aria con rara leggerezza, individua rapidamente il suo bersaglio e in un batter d'occhio lo imprigiona grazie al Black Whip, per poi scagliare un violento calcio che manda completamente in pezzi il robot d'addestramento.

Il momento viene enfatizzato dalle parole di All Might, il quale si accorge che il ragazzo che ora ha davanti non è più quello insicuro e inesperto che aveva conosciuto all'inizio, e il suo straordinario sviluppo rappresenta certamente una vittoria per il Simbolo della Pace, che aveva scommesso tutto su di lui.

Ma Deku non è l'unico ad aver perfezionato le proprie abilità. L'ombra dei villain diventa sempre più ingombrante, e Shigaraki stesso ha raggiunto un potere inimmaginabile. Con tutta probabilità l'arco narrativo del conflitto tra le due fazioni sarà il prossimo, visti gli sviluppi dell'ultimo capitolo di My Hero Academia. Noi non vediamo l'ora.

Il capitolo 257, inoltre, ha svelato qualche informazione in più sui precedenti possessori del One For All.