My Hero Academia capitolo 257: conosciamo meglio i precedenti possessori del One for All

My Hero Academia è in una fase di transizione che sta approfondendo ulteriormente il One for All. Il quirk attualmente nelle mani di Izuku Midoriya è in continua evoluzione, dato che assorbe sempre la forza e le capacità di chi lo ha avuto. Di conseguenza, di eroe in eroe diventa sempre più forte e con più abilità.

Gli allenamenti della 1-A si sono conclusi e Deku ha mostrato la sua forza ad All Might. L'eroe però lo richiama nel suo studio, è giunto il momento di guardare insieme tutte le informazioni sui precedenti possessori del One for All.

Il primo è Lariat, il cui vero nome è Daigoro Banjo, possessore del Black Whip e quinto erede del One for All. Tutti i precedenti possessori però non hanno quirk potenti, come dimostrato anche dal quirk "Levitazione" di Nana Shimura, il prossimo potere che probabilmente Deku acquisirà. Ciò ha obbligato tutti questi eroi a combattere All for One in condizioni critiche, dato che non avevano la stessa forza di All Might.

L'ex eroe numero uno di My Hero Academia non è riuscito a trovare informazioni sul secondo e terzo possessore, dato che risalgono a periodi troppo lontani per scoprirne le qualità. E Bakugo nota anche che tutti sono morti in un'età piuttosto giovane. Concluso l'incontro, Deku e gli altri della 1-A si danno alla festa, mentre All Might parla con Eraserhead sulla scelta di rimanere in vita.

Sta per terminare il primo anno scolastico e si avvicina la fine di marzo, ma all'improvviso tutti gli eroi spariscono dalla città. La League of Villain di My Hero Academia è tornata?