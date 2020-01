My Hero Academia: il capitolo 258 rivela la strutturazione dell'Esercito di Liberazione

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia si è aperto con un capitolo pregno di introduzioni, che rivelano - finalmente - la composizione dell'armata di Shigaraki. Veniamo a conoscenza di queste informazioni grazie all'ottimo lavoro di Hawks, il quale in soli due mesi è riuscito a carpire la strutturazione interna dell'Esercito di Liberazione.

Shigaraki ha riorganizzato le forze a sua disposizione in diverse fazioni, chiamate "Vanguard Action Regiments", all'interno delle quali sono collocati i migliori esponenti dell'Esercito di Liberazione, che abbiamo l'occasione di scorgere per la prima volta a causa della loro assenza nello scontro di Deika City, dovuta al mantenimento delle coalizioni di Redestro in giro per la nazione.

Ciascuna unità è specializzata in determinate mansioni di guerra: Tattica, guerriglia, intelligenza e supporto. Ovviamente, sia i membri della League of Villain che quelli dell'Esercito di Liberazione sono stati smistati in base alle loro migliori inclinazioni.

Vengono anticipati, quindi, parecchi volti nuovi che avremo modo di conoscere durante lo svolgimento della guerra, tuttavia già la loro introduzione costituisce una dichiarazione d'intenti molto netta da parte dell'autore.

Non si tratta, come in passato, di una saga che oppone agli eroi un numero circoscritto di personaggi, ci troviamo alle porte di un conflitto molto più ambizioso dei precedenti che segnerà un solco decisivo nell'opera di Horikoshi.

Sono diverse le questioni che dovrà sciogliere il nuovo arco narrativo, prima di tutto quella del fantomatico traditore, rimasta irrisolta ormai da tempo all'interno dell'opera.

Il capitolo 257 di My Hero Academia ha messo in mostra il legame tra Aizawa e Alll Might. L'autore di My Hero Academia ha omaggiato la scomparsa di Kobe Briant nel suo nuovo sketch.