My Hero Academia capitolo 262: Mirko è l'eroina più forte

Kohei Horikoshi ha inserito in My Hero Academia un grandissimo numero di personaggi. Alcuni sono semplici civili, spesso marginali, altri invece appartengono agli importanti ranghi degli eroi giapponesi e continuano a risaltare uno dopo l'altro nei vari archi narrativi. E in questo frangente l'autore ha deciso di cedere il palco a Mirko.

Il capitolo 262 di My Hero Academia è andato in scena ieri su Weekly Shonen Jump e MangaPlus e ci ha consentito di dare uno sguardo alle doti dell'eroina coniglio. Tuttavia, la storia settimanale preparata da Horikoshi parte con un piccolo aggiornamento sulla situazione di Crust. Il top 6 hero è infatti alle prese con un nomu High End che, gonfiandosi, continua a spingerlo dietro nel corridoio, separandolo da Mirko.

Nel laboratorio, il dottor Garaki spiega il funzionamento dei nomu e le varie classi: bassa, media, alta sono le tre tipologie normali, mentre gli High End sono dei nomu quasi impossibili da produrre senza l'ausilio del quirk di All for One e sono su un livello completamente diverso. Tuttavia hanno bisogno di diversi rodaggi. Conscio del pericolo, il nefando scienziato cerca di aumentare il ritmo della ripresa di Shigaraki, ancora la 71% delle sue forze.

Grazie alle orecchie derivanti dal suo quirk, Mirko avverte la presenza del dottore lì nei paraggi. Deve prima però affrontare i nomu high end che ha davanti, scansando attacchi e sfruttando le sue potenti gambe per effettuare attacchi devastanti. Purtroppo nella lotta perde un braccio a causa del quirk di uno dei nomu. Quest'ultimo però è il primo a subire la furia dell'eroina che con un solo calcio riesce a staccargli la testa. Il combattimento fa capire chiaramente perché Mirko ha scalato i ranghi fino alla quinta posizione tra gli eroi più forti del Giappone.

Mirko vive sempre come se ogni giorno fosse l'ultimo per morire senza rimpianti, ma è decisa a non perire contro quell'orda di zombi. Intanto al quartier generale del Fronte, Skeptic corre per le sale maledicendo Bubaigawara: ha scoperto che Hawks era una spia e avvisa tutti dell'attacco degli eroi. Cosa accadrà in My Hero Academia 263?