My Hero Academia: il capitolo 266 ha svelato il mastodontico potere di Tokoyami

Kohei Horikoshi ha studiato gli ultimi avvenimenti di My Hero Academia con perizia e attenzione, soprattutto ora che i riflettori sono tutti puntati sull'azione. Le due fazioni sono pronte a darsi battaglia senza sosta, a costo di mettere in luce entrambe le facce della giustizia.

La grande battaglia tra Hero e Villain sta acquisendo proporzioni sempre più maestose, con un dispiegamento di forze a dir poco clamoroso per tentare di bloccare sul nascere ogni iniziativa del Fronte di Liberazione del Paranormale. Se non fosse stato per Hawks, che ha messo a repentaglio qualsiasi cosa pur di riuscire nel'impresa, il piano non sarebbe mai potuto andare in porto.

Ad ogni modo, sul fronte principale gli Hero hanno dovuto chiamare in causa l'aspirante eroe Tokoyami che, grazie al proprio quirk, è fondamentale nella missione. Quest'ultimo, in particolare, ha accresciuto notevolmente i propri poteri grazie al tirocinio sotto l'ala di Hawks. Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, inoltre, Tokoyami ha avuto modo di mostrare ai lettori e ai Pro Hero i risultati dei suoi allenamenti scatenando verso Re-Destro la nuova tecnica di Dark Shadow, Ragnarock. Nella mossa in questione, Dark Shadow assume delle proporzioni e una potenza maestosa, in grado persino di mettere alle strette l'ex leader dell'Armata di Liberazione.

Una tecnica incredibile che giustifica la scelta degli eroi di far scendere in prima linea persino lo studente Tokoyami. E a voi, invece, che ve ne pare della nuova tecnica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.