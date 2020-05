My Hero Academia capitolo 270: la tragedia è alle porte

My Hero Academia ritorna su Weekly Shonen Jump in questo fine settimana. Dopo degli stop obbligati per Coronavirus e Golden Week, la rivista riprende la pubblicazione cartacea in Giappone ma anche in via digitale in Europa grazie a MangaPlus. Dopo i primi spoiler di My Hero Academia 270, vediamo insieme i contenuti di questo capitolo.

Ci eravamo lasciati con My Hero Academia 269 che aveva mostrato Shigaraki senza vita mentre Present Mic portava via il dottor Garaki. La storia del nuovo capitolo riprende proprio da quei momenti, con l'eroe X-Less che si è accorto della presenza di una strana macchina rimasta illesa. Intanto Present Mic porta via sotto braccio il dottore che inizia a farfugliare delle sue ricerche passate e fa capire che ha un quirk che raddoppia la vita. Tuttavia, sembra anche affermare di non esserne più in possesso.

Lo scenario cambia all'improvviso e ci porta nella mente di Tomura Shigaraki. Il ragazzo è alle prese con la sua famiglia che cerca di fermarlo dall'ottenere il All for One del suo maestro. Dopo aver distrutto tutto grazie al suo quirk originario, Tomura abbraccia l'oscurità. Nel mondo reale, il dottore sembra piangere dalla gioia mentre rivela che il vero All for One è stato passato a Shigaraki, mentre il cattivo battuto da All Might aveva solo una sorta di doppione del vero potere.

Nel finale, Shigaraki inizia a essere preda delle convulsioni mentre da lontano Deku percepisce il suo arrivo. My Hero Academia tornerà la prossima settimana con il capitolo 271.