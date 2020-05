My Hero Academia: il capitolo 271 ha svelato il grande limite del Quirk di Dabi

Dabi è sicuramente uno dei villain più misteriosi e spietati del mondo di My Hero Academia, ma il capitolo 271 del manga pubblicato pochi giorni fa ha mostrato che, indipendentemente dalla sua forza, anche il suo Quirk presenta un grosso limite che potrebbe renderlo preda facile per alcuni tipi di Pro Heroes.

Nell'ultimo numero dell'opera di Kohei Horikoshi, Tokoyami riesce ad intervenire in tempo per salvare Hawks, ormai ridotto allo stremo e prossimo ad essere finito da Dabi. L'eroe numero due però nota che il villain continua a prendere tempo, e deduce che l'utilizzo prolungato del suo Quirk potrebbe averlo indebolito.

Cremazione, l'abilità che permette a Dabi di generare delle fiamme di colore blu, presenta infatti lo stesso limite del Quirk di Endeavor. Le fiamme prodotte dal proprio corpo tendono ad indebolire l'utilizzatore, fino a quando questo non è più in grado di adoperare la propria abilità senza che la sua pelle inizi a risentirne. Hawks chiede quindi a Tokoyami di scappare, sapendo che il villain non avrebbe potuto fermarli in nessun modo.

La bassa tolleranza al calore è un problema comune per tutti gli utilizzatori di Quirk incentrati sul fuoco, nonché la ragione per cui Endeavor decise di sposarsi con una donna che avrebbe potuto garantire ai suoi figli un secondo Quirk capace di raffreddare il proprio corpo.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non li aveste ancora visti poi, vi ricordiamo che sono disponibili da qualche giorno gli spoiler per il capitolo 272 di My Hero Academia.