My Hero Academia: il capitolo 273 è un bagno di sangue, Endeavor può salvare gli eroi?

Il capitolo 273 di My Hero Academia ha messo in scena un vero e proprio massacro, e con gli eroi alle corde e diversi villain ormai completamente fuori di senno, a salvare la situazione dovrà pensarci ancora una volta l'eroe numero uno. Ma quali sono le reali chance di vittoria di Endeavor?

Nella seconda metà del capitolo 273 i Pro Heroes vengono attacchi da una furiosa Himiko Toga, fermamente convinta che la morte del compagno Twice sia opera loro. Mentre l'antagonista dà il via alla sua danza di morte, uccidendo o ferendo gravemente i suoi nemici, Shigaraki risveglia Gigantomachia, che fuoriesce dalle macerie e si prepara a completare il lavoro.

Con gli eroi alle corde tocca ad Endeavor intervenire, e l'ultima pagina del capitolo mostra l'eroe numero uno mentre attacca a testa bassa Tomura Shigaraki. Il leader dell'Unione dei Villain saluta il suo nemico dicendogli "Numero uno. Mi fa piacere rivederti" e si prepara a contrattaccare. La differenza di forza tra i due è considerevole, ed i fan continuano a chiedersi quali siano le reali possibilità di vittoria dell'eroe.

Tomura Shigaraki ha ereditato i poteri di All for One, e sta lentamente recuperando le sue energie. Considerato il divario tra i Quirk è difficile immaginare una realtà in cui Endeavor riesca a sconfiggere il suo avversario, così come sembra davvero improbabile che qualcuno possa salvare l'eroe nel caso in cui dovesse finire al tappeto.

