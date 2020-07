My Hero Academia: il capitolo 277 anticipa lo scontro tra due 'pesi massimi'

I problemi però non si fermano qui , visto che dall'altra parte si è recentemente risvegliato Gigantomachia , uno dei villain più forti (se non il più forte) in assoluto. Machia è stato richiamato da Shigaraki nel corso del capitolo 273 , ed ha assistito Himiko Toga nella battaglia contro gli eroi. Nell'ultimo capitolo, il colosso è stato bloccato temporaneamente da Mount Lady , l'eroina numero 23 del ranking.

Il leader dei villain è momentaneamente occupato nello scontro con Endeavor, lanciatosi nuovamente a difesa del possessore di One for All. Con l'aiuto di Bakugo, Gran Torino, Eraserhead e altri, gli eroi sembrerebbero essere in grado di resistere, ma la situazione potrebbe complicarsi in qualsiasi istante.

In attesa dell'uscita del capitolo 278 di My Hero Academia , in arrivo tra poco meno di due settimane, i fan stanno continuando a ragionare sul possibile esito di una delle battaglie iniziate nel capitolo 277. Oltre a Tomura Shigaraki infatti, i Pro Heroes hanno un altro grosso problema da affrontare .

Do you see this?! Mount Lady facing Gigantomachia! TWO GIANTS ENERGY! 😱🤯🔥 #bnha277 pic.twitter.com/dnu2wdj8mL — naтнaneιѕan 🍬 (@nathaneisan_chg) July 6, 2020

MT. LADY VERSUS GIGANTOMACHIA WOW okay i should have expected this but am still surprised LOL. Next chapter is gonna be 🔥 pic.twitter.com/9B61HeY2G2 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 5, 2020

Its about time we see Mt. Lady in a serious battle. So glad we get to see it in the next chapter🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7LF1qQLuHy — Shadow Chidori⚡⚡ (@FloydMNaruto3) July 5, 2020