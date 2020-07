My Hero Academia: il capitolo 278 mostra la reale forza di Gigantomachia

Il capitolo 277 di My Hero Academia aveva anticipato un memorabile scontro tra due colossi e oggi, pochi giorni dopo l'uscita del nuovo numero, possiamo finalmente tirare le somme ed esprimerci sul reale potere di Gigantomachia. Il seguace di Tomura Shigaraki sembrerebbe essere imbattibile, ma è davvero così?

Nelle ultime pagine del capitolo 277 i fan hanno assistito al disperato tentativo di Mt. Lady, che dopo aver utilizzato il proprio Quirk ha provato a sbarrare la strada al gigante. In molti si chiedevano come sarebbe finito lo scontro, ed il capitolo 278 ha impiegato davvero poco per chiarire la situazione.

Gigantomachia è letteralmente una macchina, e nemmeno l'eccezionale forza dell'eroina è stata sufficiente per creare un qualsiasi problema al villain. Machia non solo è stato in grado di liberarsi con facilità dell'avversaria, ma durante la sua avanzata non ha nemmeno prestato la minima attenzione agli altri Pro Heroes, unitosi per rallentarlo. Fortunatamente il gigante non si è posto il problema di eliminare gli eroi, visto che il suo unico interesse è quello di ricongiungersi con Tomura Shigaraki.

Al contrario di eroi o villain Gigantomachia non attiva il Quirk a comando, dato che è stato modificato geneticamente per mantenere tale forma, e di conseguenza è impossibile coglierlo con la guarda abbassata. Come se non bastasse, ben quattro componenti dell'Unione dei Villain (Dabi, Toga, Spinner e Mr. Compress) sono seduti sulle spalle del gigante, pronti a eliminare chiunque tenti di avvicinarsi.

In questa situazione è apparentemente impossibile riuscire a mettere KO il gigante, visto che in termini di forza bruta sembrerebbe non esistere un eroe in grado di affrontarlo. Momo Yaoyorozu tuttavia sembrerebbe avere un piano pronto, e nel prossimo capitolo di My Hero Academia vedremo il risultato dei suoi sforzi.

E voi cosa ne pensate? Chi potrebbe sconfiggere Machia? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!