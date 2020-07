My Hero Academia: nel capitolo 278 un nuovo villain si prepara a combattere

Si torna a parlare dell'ultimo capitolo di My Hero Academia: oltre agli scontri che abbiamo già analizzato, scopriamo chi saranno i prossimi avversari degli studenti della classe 1-A e dei loro insegnanti supereroi.

Come avete letto nelle notizie precedenti, la sfida tra i protagonisti e i villain del Fronte di Liberazione del Paranormale è ormai iniziata. Dopo il suo scontro con Tokoyami, Re-Destro ha deciso di volgere le sue attenzioni contro Edgeshot, pronto a sconfiggere tutti i suoi avversari. Per chi non conoscesse il personaggio, si tratta del figlio di Destro, il fondatore del gruppo del Meta Liberation Army, organizzazione nata con l'obiettivo di costringere il governo a non limitare i Quirk degli individui. Nel corso degli anni Rikiya Yotsubashi, vero nome di Re-Destro, ha scelto di fondere il suo gruppo con quello guidato da Shigaraki, lasciando a lui la posizione di capo dell'organizzazione.

Il suo Quirk gli consente di accumulare tutto lo stress e la sua rabbia e di convertire queste emozioni in una armatura oscura che gli permette di combattere alla pari contro gli eroi del governo. Aspettiamo di leggere il prossimo capitolo del manga per scoprire chi vincerà tra Edgeshot e Re-Destro, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo della grande forza di un personaggio di My Hero Academia.