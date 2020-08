My Hero Academia capitolo 281: gli ultimi istanti di un eroe

Kohei Horikoshi finora non ha mai mostrato troppe morti nel suo fumetto. Una delle prime ad arrivare nella timeline del presente è stata quella di Sir Nighteye, un eroe che ci ha accompagnato durante la prima parte della quarta stagione di My Hero Academia. Ma con l'attuale arco narrativo il manga si sta spostando verso atmosfere più cupe.

Twice è morto tra le file dei villain, ma alcuni colpi sono arrivati recentemente anche per gli eroi. In My Hero Academia abbiamo visto morire Crust e altri personaggi innominati durante il risveglio di Shigaraki. Il nemico finale di questa saga di My Hero Academia ha però fatto un'altra vittima, stavolta con le sue stesse mani.

Nel capitolo 281 di My Hero Academia, Shigaraki riesce a tornare in piedi e ad attaccare. Chi ha provato a fermarlo è stato Gran Torino, il vecchio maestro di All Might e Deku. L'anziano però deve subire due attacchi di Shigaraki: il primo gli ferisce profondamente una gamba, l'altro gli infligge una ferita letale all'addome. Considerata l'età e l'attacco, è difficile che Gran Torino possa mai riprendersi e il suo flashback sembra confermarne la morte.

In queste scene vediamo Gran Torino che abbraccia Nana Shimura dopo l'abbandono del figlio. I ricordi passati sono stati il suo addio al mondo di My Hero Academia?