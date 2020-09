My Hero Academia: il titolo del capitolo 285 entusiasma i fan, cresce l'attesa sui social!

I primi spoiler di My Hero Academia 285 hanno entusiasmato i fan, ma quando pochi istanti fa è stato svelato il titolo della nuova uscita, la fanbase è letteralmente esplosa. Con un Tomura Shigaraki ormai inarrestabile e i Pro Heroes alle corde, infatti, sembra proprio che a risolvere i problemi dovranno pensarci due studenti della 1-A.

Il titolo del nuovo capitolo di My Hero Academia sarà Katsuki Bakugo: Rising, e dovrebbe completare, almeno secondo i fan, il percorso di redenzione avviato dall'aspirante eroe nel corso dell'ultimo arco narrativo. Nel capitolo 264, pubblicato pochi giorni fa, Bakugo aveva riconosciuto i propri errori ed ammesso ad All Might di voler proteggere Deku, in modo da fare ammenda per tutto ciò che fece al protagonista in passato.

L'ultima uscita si è conclusa con Bakugo in procinto di attaccare Shigaraki, chiedendo supporto a Endeavor. Secondo quanto anticipato dagli spoiler anche Todoroki potrebbe unirsi allo scontro, ma al momento si tratta di semplici congetture. In tutti i casi, voci di corridoio abbastanza insistenti anticipano che nel prossimo capitolo scopriremo finalmente il nome da eroe di Bakugo.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo approfondimento sulla crescita di Bakugo.