My Hero Academia: il capitolo 291 è tutta un'altra cosa a colori

Le edizioni a colori sono molto apprezzate dagli appassionati di manga poiché favoriscono un punto di vista altrimenti più complesso nella canonica variante in bianco e nero. Nel caso di My Hero Academia il tratto di Kohei Horikoshi assume un tocco ancor più affascinante con l'aggiunta di una palette di colori adeguata.

La Full Color Edition di Dragon Ball firmata Star Comics ha mostrato con potenza inaudita le potenzialità delle varianti interamente a colori dei manga che favoriscono una visuale inedita anche delle scene più conosciute della storia. My Hero Academia, invece, non gode attualmente di un'edizione analoga, tanto meno in Italia, e per questo tocca ai fan tentare di immaginare il risultato finale di un capitolo non più in scala di grigi.

Il portale di Hexamendle ha così provato insieme a un gruppo di appassionati a realizzare interamente a colori le ultime uscite del manga, di cui il più recente è il capitolo 291 di My Hero Academia. Come potete notare voi stessi dalle tavole rivisitate, le stesse che potete recuperare tramite il link alla fonte, il risultato ottenuto dai fan è qualcosa di straordinario in grado di rendere ancor più entusiasmante un numero già di per sé emozionante.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazioni a colori dell'ultimo capitolo uscito di My Hero Academia, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.