My Hero Academia, il capitolo 301 a colori: lo spettacolo di hexamandle

Per via delle tavole in scala di grigi può capitare che diventi più complesso capire le dinamiche di determinate sequenze, a maggior ragione se caratterizzate da svariati elementi. A tal proposito, ecco cosa accade quando i capitoli di My Hero Academia vengono interamente colorati.

Il capitolo di 301 di My Hero Academia ci ha raccontato le origini di Dabi e il percorso che ha contribuito a fare del figlio maggiore di Endeavor un pericoloso villain. Abbandonato psicologicamente dal padre, che perse le speranze che il figlio potesse riuscire a superare All Might, Toya iniziò così lentamente a perdere la testa a causa della carenza di attenzioni e per l'invidia nei riguardi di Todoroki, situazione che lo portò ben presto alla follia più totale.

I ragazzi di Hexamandle si sono così cimentati nell'impresa di colorare interamente il capitolo 301 di My Hero Academia, lo stesso che potete rintracciare attraverso il link alla fonte. Attraverso un sapiente utilizzo dei colori il gruppo è riuscito a enfatizzare i sentimenti e le emozioni dei personaggi, l'ideale per ripassare gli eventi dell'ultima puntata.

Ma a proposito degli ultimi risvolti della storia, sapevate che Kohei Horikoshi si sta divertendo con questi capitoli dalla forte componente drammatica? E voi, invece, cosa ne pensate di questa variante interamente a colori del capitolo sopracitato, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.