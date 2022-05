My Hero Academia: il capitolo 353 anticipa una prossima, attesa battaglia tra mutanti

I matchup per l’Atto Finale di My Hero Academia sono già stati preparati in anticipo nella strategia ideata da All Might e gli altri. Shoto, è riuscito a sconfiggere suo fratello Dabi, Uraraka e Froppy combattono con Toga, mentre a Bakugo e Deku spetta il compito di fermare Tomura Shigaraki. Ma chi si occuperà della mina vagante Spinner?

Nel più recente capitolo dell’opera, scopriamo che ad affrontare il Villain dalle sembianze di un rettile sarà un altro studente della Classe 1-A dello Yuei. Ma questi, sarà capace di confrontarsi con il sorprendente potere che Spinner ha ricevuto da All For One?

Quando la notizia della vittoria di Shoto si diffonde nei vari scenari di battaglia, vediamo come Spinner sia molto diverso dal solito. Grazie al “dono” del Simbolo della Paura, un dono che invece Dabi aveva scelto di rifiutare, Spinner è molto più imponente e potente. Il suo obiettivo, è quello di liberare Kurogiri dalla prigionia degli Heroes. Tuttavia, a difesa di colui che un tempo era il migliore amico di Aizawa, si erge Mezo Shoji della 1-A.

Come sappiamo, Spinner lotta per liberare la società di My Hero Academia dal razzismo. Come lui, anche lo studente dello Yuei fu vittima di razzismo. Proprio per questo, in My Hero Academia Shoji indossa una maschera.

Questa lotta, che a primo impatto si sviluppa tra due personaggi minori poco sviluppati, nasconde un grande significato. Spinner e Shoji condividono lo stesso passato, a causa del loro Quirk Mutante, ma sono cresciuti sviluppandosi in due vie totalmente diverse. Attualmente, il Villain sembra non avere una via ben precisa. Riuscirà Shoji a indicargliela? Prima di ciò, negli spoiler di My Hero Academia 354 comincia la sfida tra Endeavor e All For One.