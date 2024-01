My Hero Academia, il capitolo 412 cambia l'obiettivo di Deku?

My Hero Academia, da un po' di tempo, si trova nell'ultima fase della sua storia. Lo scontro finale, attualmente in corso, ha messo Deku di fronte ad una scelta decisiva da prendere il più velocemente possibile, perché le forze lo stanno abbandonando rapidamente e sta rischiando grosso.

In passato ci è stato svelato che il protagonista dell'opera di Horikoshi era fortemente intenzionato a far ragionare Shigaraki per fermarlo, senza ucciderlo. Dopo i recenti sviluppi del manga, Deku è ancora convinto di voler salvare Shigaraki in My Hero Academia?

Stando al capitolo 412, Deku non ha ancora abbandonato quest'obiettivo, ma la sua ferrea volontà sta generando una sorta di conflitto interno con i precedenti utilizzatori del One For All, che desiderano abbattere Shigaraki a tutti i costi e con ogni mezzo possibile.

Nel 412, dopo un'estenuante battaglia, Deku ha utilizzato il suo Quirk nei modi più creativi possibili per rispondere all'offensiva del villain, ma le sue energie si stanno esaurendo e deve chiudere in fretta lo scontro.

Shigaraki continua a stuzzicare Deku sul fatto che il giovane eroe, ormai, non può più salvare chi ha di fronte, perché lo Shigaraki bambino è morto e sepolto.

Deku, però, ignora le provocazioni e si rifiuta di abbandonare Shigaraki al proprio destino. Piuttosto, è curioso di scoprire i motivi dietro la scelta di Shigaraki di non abbandonare il doloroso passato che lo ha trasformato in un mostro.

Per scoprire se il cuore di Shigaraki è ancora abbastanza umano, bisognerà aspettare l'uscita del capitolo 413 di My Hero Academia.

Cosa ne pensate della speranza di Deku che ci sia ancora qualcuno da salvare oltre la superficie da villain di Shigaraki? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.