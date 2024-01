My Hero Academia, il capitolo 412 rivela il cuore eroico di Midoriya

Il capitolo 412 di My Hero Academia deve ancora essere pubblicato ufficialmente, ma alcuni importanti spoiler fanno luce sulla personalità del protagonista, Izuku Midoriya, e sul suo enorme cuore d'oro. Ecco cosa succederà nel prossimo capitolo del manga.

Come già anticipato, Midoriya intende disperatamente salvare Shigaraki Tomura dal destino che si è creato, cercando un modo per redimerlo da ciò che ha fatto negli anni. Tuttavia, il villain non intende seguire il protagonista, ma ha addirittura ideato un piano di distruzione in My Hero Academia, con l'obiettivo di abbattere non solo Izuku ma anche l'intero Giappone.

Midoriya vuole risvegliare Tenko Shimura, il bambino puro indifeso che era Shigaraki Tomura prima che restasse traumatizzato dalla morte dei propri genitori e incontrasse il malvagio All for One. Come ha fatto precedentemente per Lady Nagant, Gentle e La Brava, tutti e tre supercattivi che sono riusciti a ritrovare la bontà persa, Deku cerca di convincere la sua nemesi con le parole.

Nel capitolo 412 di My Hero Academia, Shigaraki respinge l'idea di essere salvato, rivelando che "Tenko è ormai morto" e dimostrando di avere un'oscurità incolmabile dentro di sé. Deku si confronta con la dura verità che il suo eroismo ha dei limiti di fronte a coloro che non possono essere redenti. Tuttavia, costretto a rivedere il suo approccio, Midoriya non si perde d'animo.

Il giovane eroe si scontra con la richiesta di Nana Shimura di eliminare Shigaraki con un colpo deciso e Midoriya invita con sano eroismo le Vestigia del One For All in My Hero Academia a ideare un piano, trovando il supporto di Kudo, il secondo possessore del quirk.