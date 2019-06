My Hero Academia: l'ultimo capitolo chiarisce un evento di un precedente arco narrativo

Il capitolo 230 di My Hero Academia ha fatto luce sul funzionamento del Quirk di Twice, e attraverso un flashback viene anche chiarito il suo coinvolgimento nella saga di Overhaul.

Veniamo a sapere, infatti, il motivo per cui Twice non aveva potuto aiutare gli altri membri della League Of Villain nella lotta contro la Yakuza. Shigaraki aveva intenzione di produrre in massa i proiettili speciali di Overhaul per usarli nella sua causa, chiedendo a Twice di duplicarli per averne una scorta abbondante. Tuttavia il villain gli aveva spiegato che per fare ciò doveva avere delle immagini chiare e delle informazioni sugli oggetti da duplicare, lasciando il capo della banda con un pugno di mosche. Shigaraki ha dovuto perciò virare verso una soluzione più drastica, organizzando una vera e propria sortita contro Chisaki per impadronirsi della merce da usare contro i Quirk degli eroi.

Questa spiegazione chiarisce quindi il finale di quell'arco narrativo, che vede Shigaraki fermare il veicolo dove era rinchiuso Chisaki per rubare la scorta di proiettili da lui custodita, lasciandolo in fin di vita. Twice si era sentito inutile in quella situazione, non potendo aiutare la propria squadra, ma gli ultimi sviluppi del manga l'hanno visto evolvere psicologicamente esercitando al meglio il proprio Quirk.

La ritrovata fiducia del villain è durata però poco, dal momento che il nemico di ghiaccio che stava combattendo contro Dabi ha spazzato via tutti i suoi cloni con un violento attacco. Per fortuna l'imminente arrivo di Gigantomachia dovrebbe mettere al sicuro la banda di Shigaraki, e se volete sapere qualche anticipazione prima dell'uscita ufficiale, date un'occhiata agli spoiler del capitolo 231.