My Hero Academia: l'ultimo capitolo ha citato il simbionte di casa Marvel?

Il manga di My Hero Academia ha messo in scena l'evoluzione del quirk di Shigaraki, ma le sorprese non finiscono qui. Redestro, già in possesso di un potere dilagante, ha raggiunto un nuovo livello di forza.

Il confronto tra i due riprende da dove si era fermato: il capo dell'armata sta per spezzare tutti gli arti rimasti a Shigaraki, quando all'ultimo secondo riesce a liberarsi dalla sua presa. L'allievo di All For One è furioso e dimostra una rinnovata velocità, ma Redestro decide di risolvere la questione nel minor tempo possibile.

Preso atto della forza del suo avversario, il capo dell'armata raggiunge un nuova forma, che nel manga prende il nome di "Liberation Army 80%". Il suo Quirk si sviluppa in maniera tale da farlo diventare un vero e proprio gigante, come se prima non fosse già grosso abbastanza. Il suo volto diventa di un nero pece e tutto il suo corpo sembra permeato da una sorta di simbionte.

Il capo dell'armata è quindi in grado di sferrare degli attacchi ad area ancora più potenti, scaraventando Shigaraki con un colpo dei suoi. Sembra chiaro il riferimento a Venom. Horikoshi è solito inserire riferimenti alla cultura fumettistica occidentale, dal momento che è un grande fan sia di Marvel che DC.

Questa nuova forma di Redestro può essere vista come una sorta di commistione tra Hulk e Venom, rielaborata dall'estro di Horikoshi. Il sensei aveva inserito un riferimento a Terminator 2 qualche capitolo fa, non perdetevelo!