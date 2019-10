My Hero Academia: l'ultimo capitolo contiene un dettaglio inquietante su Endeavor

Il capitolo 244 di Endeavor ferma l'attacco del villain che stava creando scompiglio grazie ai suoi poteri magici, tuttavia nel corso dello scontro lo stregone si è pronunciato negativamente sul futuro dell'eroe numero 1.

Nel momento in cui l'antagonista sta per essere catturato da Endeavor, il mago si lancia in una premonizione molto sinistra riguardante l'eroe:

"Quell'uomo è la fonte dell'oscurità! La luce che emana attirerà il buio! E con esso, anche la nostra disfatta!"

La dichiarazione del villain potrebbe derivare soltanto dalla sua follia - e quindi non avere molto contesto - tuttavia Kohei Horikoshi ha dimostrato di anticipare gli eventi futuri in maniera molto sommessa, basti pensare al riferimento all'Armata di Liberazione nei primi volumi del manga.

Considerando l'attuale situazione di Endeavor, l'avvertimento del mago non sembra così campato in aria. L'eroe alla fine del capitolo viene informato da Hawks riguardo al manuale di Destro, e probabilmente vuole convincerlo senza attirare l'attenzione dell'armata ad aiutarlo nella sua missione.

Endeavor dopo il ritiro di All Might è l'unico punto di riferimento a cui affidarsi per combattere la minaccia del nuovo esercito di Shigaraki, ed è quindi certo che in futuro si troverà in situazioni al limite, proprio come era accaduto contro il Nomu senziente, che era quasi riuscito ad ucciderlo in una battaglia all'ultimo sangue.

Il prossimo capitolo del manga dovrebbe essere denso di informazioni importanti, da quanto trapela dalle parole del traduttore inglese, il quale ha affermato di aver speso circa 4 ore a interpretare il tutto.

Sapevate che un personaggio del manga è ispirato alla saga di Star Wars?