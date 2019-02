My Hero Academia: il capitolo ci fornisce nuovi indizi sul quirk di Monoma

Lo scontro che ha occupato l'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, la battaglia tra la classe A e la classe B, ha lasciato numerosi strascichi ma anche rivelato nuove informazioni. Queste ultime riguardano un personaggio della classe B, Neito Monoma, su cui molti fan si facevano domande, specie riguardante il suo quirk Copy.

Nei capitoli 216 e 217 di My Hero Academia vediamo prima un'anticipazione e poi un effettivo uso del potere del ragazzo della classe B. Come fu spiegato durante l'arco narrativo del Festival Sportivo, Monoma è in grado di copiare il quirk altrui per un periodo limitato di tempo e fino a un massimo di quattro per volta. Ovviamente ciò ha subito causato numerose domande nei fan, curiosi specialmente per quanto riguarda una possibile copia di One for All.

Durante lo scontro, Monoma ha effettivamente copiato il quirk adesso appartenente al protagonista Midoriya, ma non ha avuto gli effetti sperati, causando la sconfitta dello studente della classe B. Sulle pagine finali del capitolo 217 viene coinvolta anche Eri, la ragazzina salvata dalle grinfie di Chisaki, e Monoma ne approfitta per spiegare nel dettaglio come funziona il suo potere.

Il suo quirk Copy può effettivamente copiare gli effetti dei quirk, ma se un potere è di "accumulazione", ovvero si potenzia nel tempo sotto determinate condizioni, l'accumulo non sarà trasferito a Monoma. Questo è il motivo per cui il ragazzo non è riuscito a usare il One for All allo stato attuale, bensì a quello originale del primo possessore che non aveva altri accumuli al di fuori del proprio, e non è neanche riuscito a copiare il quirk Rewind di Eri, anch'esso di quel genere.

Sicuramente arriveranno nuove informazioni in futuro su questo genere di quirk, intanto il manga di My Hero Academia farà una pausa di una settimana per tornare poi il 4 marzo sul numero 14 di Weekly Shonen Jump.