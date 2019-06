My Hero Academia: l'ultimo capitolo ci mostra un incontro piuttosto diffcile

Uno dei punti di forza dell'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è sicuramente la moltitudine di personaggi e le loro intricate relazioni. Spesso, tuttavia, quando questi ultimi si ritrovano dopo diverso tempo, gli incontri non sono quasi mai piacevoli e sembra che l'ultimo spiacevole ritrovamento sia toccato all'Unione dei Villain.

L'ultimo capitolo 232 di My Hero Academia è arrivato da poco ed è stato lì che i fan della serie hanno incontrato Twice. Vi ricordiamo che attualmente l'Unione dei Villain si trova nel bel mezzo di una feroce battaglia contro la Meta Liberation Army, dove abbiamo potuto assistere al nuovo potere di Shigaraki.

Quando Twice ha finalmente raggiunto il quartier generale della Meta Liberation Army con l'intenzione di combattere il leader dell'organizzazione, Re-Destro, ha trovato il suo amico Giran, preso in ostaggio. Purtroppo però, non si sarebbe aspettato che loro incontro sarebbe stato così teso. Infatti, Giren è stato torturato e alcuni dei suoi arti mozzati.

Re-Destro minaccia così di uccidere Giran, mentre Shigaraki sta arrivando ad affrontare il boss nemico. Ora Twice dovrà preoccuparsi delle ferite di Giran, sperando che quest'ultimo riesca a sopravvivere.

Ora non ci resta che prepararci al nuovo combattimento di Shigaraki, mentre di recente una wrestler professionista ha indossato un cosplay di My Hero Academia.