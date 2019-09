My Hero Academia: l'ultimo capitolo presenta un dettaglio inquietante su Kaminari

Il capitolo 241 di My Hero Academia riporta finalmente la narrazione dal punto di vista degli eroi. Deku e compagni reagiscono alla simpatica intervista di Todoroki e Bakugo, con quest'ultimo che appare indolente come al solito; tuttavia vi è un particolare abbastanza inquietante che riguarda Kaminari, vediamo di che si tratta.

I ragazzi della 1A vengono invitati da Mount Lady a rispondere ad alcune domande e a mostrare i loro caratteristici Quirk, al fine di farsi notare maggiormente dal pubblico. A questo punto l'autore compone una pagina intera che mostra attraverso piccole inquadrature le varie reazioni dei personaggi, e tra queste ce né una che spicca più di tutti, quella di Kaminari.

Il ragazzo infatti si mette nella caratteristica posa che abbiamo imparato a conoscere dai membri dell'Armata di Liberazione, con il pollice rivolto verso la fronte e l'indice tendente verso l'alto, lo stesso identico gesto dei seguaci di Destro.

A questo punto il fandom ha iniziato a teorizzare sul personaggio, ripescando l'ipotesi secondo cui Kaminari sarebbe il famoso traditore che avrebbe passato le informazioni del rifugio estivo ai villain, durante l'arco del rapimento di Bakugo.

Quella del "traditore" è una faccenda ancora aperta che non è mai stata chiarita dall'autore, che prima o poi dovrà affrontare in qualche modo. Essendo finita da poco la saga dei villain, l'autore sa benissimo la reazione che voleva scatenare con questo riferimento, che appare totalmente fuori luogo con il personaggio di Kaminari, il quale non ha mai mostrato alcuna tendenza anarchica o un ideologia particolare.



Che ne pensate?

Un membro dell'Armata ha qualcosa a che fare con la famiglia Todoroki?