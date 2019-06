My Hero Academia: l'ultimo capitolo presenta un Easter Egg di Terminator 2!

L'ultimo arco narrativo del manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, ha visto una maggiore attenzione sull'Unione dei Villain che si è trovato a combattere contro un nuovo gruppo di cattivi, il Meta Liberation Army. Ogni capitolo ha così esplorato i membri dell'Unione, mentre gli ultimi due in particolare ci hanno mostrato le abilità di Twice.

L'ultimo capitolo 231 ha presentato un confronto e un ritorno inatteso, mentre nel capitolo 230 abbiamo avuto una grande attenzione per il villain influenzato da Deadpool, Twice, che come il personaggio della Marvel sfonda la quarta parete.

Ma il riferimento a Deadpool non è l'unico che Horikoshi ha deciso di inserire nel suo manga, infatti durante il capitolo 230 abbiamo assistito a Twice utilizzare il suo Ultimate Move, per evocare un'esercito di cloni e quando uno dei cloni si dissolve fa un esilarante uscita di scena che richiama un scena della pellicola Terminator 2: Il giorno del giudizio. Come potete vedere il calce alla notizia, l'easter egg sembra essere decisamente voluto e pare inoltre essere decisamente stato apprezzato dai fan.

In Terminator 2: Il giorno del giudizio quella scena accade quando il T-800 cade in una vasca di acciaio fuso che con il pollice in su vuole dimostrare che è tutto a posto. Kohei Horikoshi è noto per aver, nel corso della sua opera, fatto diversi riferimenti a fumetti, serie TV e film occidentali.

Infine, vi ricordiamo che il capitolo 231 di My Hero Academia ha rivelato una nuova morte, mentre di recente è stato spiegato il funzionamento del Quirk di Twice.